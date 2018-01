EUA nomeiam governador para Najaf As forças americanas lançaram um ataque em duas frentes contra os radicais xiitas refugiados em Najaf, nomeando um novo governador para a cidade e enviando tropas para tomar a sede do governo, ocupada por rebeldes. O chefe da ocupação americana do Iraque, Paul Bremer, disse que o novo governador, Adnan al-Zurufi, assume o cargo imediatamente e conta com dinheiro americano para recrutar, treinar e equipar uma força policial e de defesa civil. O pronunciamento de Bremer veio no momento em que um regimento de Cavalaria Blindada entrou na cidade com tanques e outros veículos blindados e tomou o prédio que abriga a sede do governo. O governador anterior da região, Haider Mayali, partiu em visita ao Irã e não mais retornou. O governo e a polícia de Najaf desapareceram quando o clérigo xiita radical Muqtada al-Sadr e sua milícia particular, o Exército al-Mahdi, tomaram abrigo na cidade.