EUA notificam venda de US$ 60 bi em armas a sauditas A administração norte-americana notificou o Congresso dos Estados Unidos sobre uma venda "significativa" de aviões e helicópteros militares para a Arábia Saudita, com um valor de até US$ 60 bilhões, informou um funcionário graduado do governo. Se a venda de equipamentos for aprovada, será o maior acordo de armamentos já fechado pelos Estados Unidos.