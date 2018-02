EUA: Obama presta homenagem às vítimas do massacre

Obama reuniu-se com familiares das vítimas, em Aurora. Após o encontro, disse que os abraçou e "derramou lágrimas" pelas vítimas do tiroteio e pelo parentes dos mortos no ataque. "Confessei a eles que as palavras são sempre insuficientes neste tipo de situação", disse Obama, enquanto milhares de pessoas se reuniram para uma vigília na cidade.

Ao visitar um hospital em Aurora, o presidente afirmou, ainda, que todo o país estava "pensando" nas vítimas e em seus familiares. "Você vê jovens que entram lá há apenas dois dias, 36 horas atrás ou mesmo 24 horas atrás, e não tínhamos certeza sobre o que iria acontecer. E agora, subitamente, seus olhos estão abertos e eles estão alertas. Isto nos lembra que, mesmo nos dias mais obscuros, a vida continua", disse Obama a jornalistas após reunião com as vítimas no hospital. A visita de Obama incluirá reuniões com autoridades locais para discutir o massacre. As informações são da Dow Jones. (AE)