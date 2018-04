EUA: Obama vota antecipado em centro comunitário O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, votou no final da tarde desta quinta-feira em Chicago, no centro comunitário Martin Luther King. O Estado de Illinois é um dos que permitem votação antecipada nas eleições presidenciais americanas, que ocorrerão em 6 de novembro. Obama fez um piada rápida com a mesária, Marie Holmes, que examinou a carteira de motorista do presidente, e depois votou na urna.