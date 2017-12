EUA obtêm fita que incrimina Bin Laden Oficiais americanos conseguiram uma cópia da fita de vídeo em que o terrorista Osama bin Laden afirma ser o mentor dos atentados contra o World Trade Center (WTC) e o Pentágono em 11 de setembro deste ano. De acordo com o diário americano Washington Post, que publicou a informação, Bin Laden diz que os danos causados ao WTC foram maiores do que o esperado e agradece a Alá pelo grande sucesso alcançado. De acordo com funcionários americanos que não quiseram ser identificados, a fita tem 40 minutos de duração e foi encontrada em uma residência em Jalalabad, no Afeganistão. Alguns funcionários dos EUA esperam que a divulgação da fita desmitifique a idéia de que Bin Laden está sendo injustamente acusado por ter planejado os atentados terroristas de 11 de setembro. Um dos funcionários americanos disse que a gravação deixa "muito claro que Bin Laden não apenas sabia dos ataques, como também prova que ele é responsável pelo planejamento". Leia o especial