EUA obtêm sucesso em teste com escudo espacial A quinta prova para o escudo espacial norte-americano, realizada na noite de segunda-feira, foi um sucesso, informou hoje o Pentágono. O míssil interceptador, lançado do atol Kwajalein, nas Ilhas Marshall, atingiu um projétil com uma orgiva nuclear falsa, que partira da Califórnia 22 minutos antes. A colisão ocorreu às 22h30 (horário local) e foi o terceiro teste positivo do programa. O mau tempo impediu a realização da prova no sábado e no domingo. Ontem, a prova foi atrasada em mais de quatro horas. O resultado positivo do teste significa que os Estados Unidos poderão realizar provas mais complexas e realistas de seu sistema antimísseis.