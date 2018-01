EUA oferecem à Índia equipamento contra rebeldes Os Estados Unidos ofereceram à Índia um equipamento de vigilância para apoiar a batalha do Exército indiano contra centenas de guerrilheiros islâmicos que cruzam a linha de trégua estabelecida na conturbada região da Caxemira, informou um jornal local neste domingo. Se a Índia aceitar a oferta, será a primeira vez em que o governo norte-americano ajudará diretamente a Índia em sua luta contra os rebeldes, a maioria dos quais baseada no outro lado da fronteira, no Paquistão, informou o jornal ?The Hindu? em reportagem de primeira página. Os porta-vozes da Embaixada dos Estados Unidos na Índia e do Ministério de Defesa indiano recusaram-se a comentar o teor do texto.