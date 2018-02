EUA oferecem apoio ao novo governo haitiano O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, deu garantias de apoio americano ao governo interino do Haiti, mas ressalvou que a democracia não florescerá enquanto as milícias mantidas por facções políticas não entregarem as armas. "Sem o desarmamento, a democracia estará em risco no Haiti", disse Powell em entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro interino haitiano, Gerard Latortue. Latortue disse a Powell que todos os partidos políticos de seu país concordam que a realização de eleições municipais, legislativas e presidenciais - inicialmente previstas para maio - devem ser realizadas somente em 2005. O chanceler americano comentou também que são boas as perspectivas do envio de uma força de paz liderada pela ONU para substituir a força multinacional comandada pelos EUA , e que chegou ao país depois da deposição, em 29 de fevereiro, do presidente Jean-Bertrand Aristide.