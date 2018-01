EUA oferecem até US$ 200.000 por líderes iraquianos O Pentágono pagará recompensas de até US$ 200 mil por informações sobre o paradeiro dos líderes do regime de Saddam Hussein e armas escondidas. Além dos pagamentos em dinheiro, as forças americanas no Iraque também podem fornecer comida, insumos básicos e outros incentivos para encorajar os cidadãos iraquianos a "dar informação e outros tipos de assistência (...), inclusive a entrega de funcionários e armas perigosas", disse a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tenente Barbara Burfeind. Com a derrota das principais forças iraquianas, as tropas americanas têm tentado eliminar os bolsões de resistência remanescentes, encontrar os líderes-chave do regime e elaborar programas de distribuição de ajuda humanitária. Oficiais em campanha podem autorizar recompensas de até US$ 2.500. O comandante de guerra, general Tommy Franks, pode permitir até US$ 50 mil. Recompensas além desses valores - até o limite de US$ 200 mil - devem ser aprovadas pelo Secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, disse Burnfeind. O programa é similar àquele utilizado no Afeganistão, onde os EUA ofereceram uma recompensa de muitos milhões de dólares por informações sobre Osama Bin Laden, que ainda não foi encontrado, e sua rede extremista, a Al-Qaeda. Não está claro quando o programa foi iniciado no Iraque. "Há um programa de recompensas para informações que levariam à captura ou mesmo ao esclarecimento da condição daqueles líderes e outros", disse o general Vincent Brooks numa entrevista coletiva na terça-feira, no Catar. Apesar de apenas algumas das mais importantes figuras iraquianas terem sido capturadas, os oficiais não disseram quantas estão em seu poder. Veja o especial :