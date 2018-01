EUA oferecem ovelhas como recompensa por Bin Laden Ao se dar conta de que a população afegã não consegue dimensionar a recompensa de US$ 25 milhões oferecida pela captura do terrorista saudita Osama bin Laden, o governo dos EUA optou por oferecer um prêmio condizente com a realidade local: ovelhas. "Cinco meses depois da invasão do Afeganistão, o Pentágono parece ter se dado conta de que uma tal soma de dinheiro não tem sentido para os afegãos, que vivem em uma das nações mais pobres do planeta", escreveu ontem o jornal The Washington Times. "As grandes recompensas estão além da compreensão do povo afegão", disse um funcionário da Casa Branca. Por este motivo, criou-se um fundo de US$ 5 milhões, que pagará "recompensazinhas", como ovelhas, ferramentas agrícolas e sacas de milho. Leia mais no JT Leia o especial