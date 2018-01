EUA oferecem recompensa por captura de líderes do Iraque O comando militar norte-americano anunciou neste sábado vultosas recompensas a quem entregar funcionários do governo de Saddam Hussein às forças norte-americanas de ocupação no Iraque. A recompensa, que beneficiará também quem fornecer informações que levem à detenção de líderes em fuga, será de "um valor adequado", limitou-se a dizer o general de brigada Vincent Brooks no Comando Central dos Estados Unidos em Doha, Catar. O governo norte-americano também ofereceu recompensas depois de ocupar o Afeganistão, em 2001. Segundo o site da CIA na internet, a captura de Osama bin Laden, por exemplo, vale US$ 25 milhões. Veja o especial :