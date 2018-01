EUA oferecem recompensa por líderes do Abu Sayyaf O governo dos Estados Unidos está oferecendo uma recompensa de até US$ 5 milhões pela captura de líderes de um grupo extremista islâmico que seqüestrou dois americanos e assassinou um outro no sul das Filipinas. Segundo o embaixador americano em Manila, Francis Ricciardone, a recompensa valerá para um ou todos os cinco líderes do Abu Sayyaf capturados, incluindo o homem acusado de planejar uma invasão a um balneário no ano passado, durante a qual o grupo seqüestrou três americanos - um dos quais foi decapitado mais tarde - e 17 filipinos. "Acreditamos que cidadãos comuns das Filipinas e de outras partes tenham informações que podem ajudar a levar os terroristas do Abu Sayyaf à Justiça", disse Ricciardone, antes de anunciar uma linha direta com a embaixada para pessoas interessadas em denunciar. O governo das Filipinas já havia anunciado em 2001 uma recompensa de US$ 100.000 pelas cabeças dos líderes do Abu Sayyaf - Abu Sabaya, Isnilon Hapilon, Abu Solaiman, Hamsiraji Marusi Sai e Khaddafy Janjalani. O Abu Sayyaf, que conduz guerrilha contra o Exército filipino na ilha de Basilan, teve suas fileiras reduzidas a 100 homens, de cerca de 1.000 há um ano, quando os militares começaram a intensificar sua ofensiva contra o grupo. Também hoje oficiais militares filipinos e americanos negaram informações segundo as quais dois helicópteros da Marinha dos EUA teriam atacado bases dos extremistas islâmicos depois de serem atingido por fogo rebelde durante um exercício no sul das Filipinas. "Não é verdade", disse o general de brigada Emmanuel Teodosio, diretor das tropas filipinas que treinam com os soldados americanos presentes no país. "Houve um exercício de evacuação médica. Os helicópteros não foram atingidos e não houve troca de tiros". Mais cedo, um oficial militar filipino havia dito que os helicópteros foram atacados pelos rebeldes na segunda-feira à noite no sul das Filipinas, onde um contingente de cerca de 1.000 soldados americanos está em missão de treinamento e apoio às tropas locais que lutam contra os extremistas.