EUA oferecem recompensas por informações sobre armas A coligação anglo-americana prometeu hoje recompensas "generosas" aos iraquianos que forneçam informações sobre as armas de destruição em massa que se supõe existirem no país. Numa mensagem difundida pela rádio que controla no Iraque, a coligação convida "os iraquianos honrados a fornecer todas as informações que possuem sobre estas armas" de destruição em massa, cuja alegada existência esteve na base da intervenção militar no país. "Recompensas generosas serão dadas por todas as informações sobre a localização de componentes, produtos ou equipamentos que tenham servido para o desenvolvimento, tratamento, produção ou manutenção de armas de destruição em massa", acrescenta a coligação. "As informações incluem os equipamentos de laboratório, computadores ou qualquer documento relativo à planificação, compra, venda, exportação, armazenamento, manutenção ou utilização de armas de destruição em massa", refere ainda o apelo lançado pela coligação.