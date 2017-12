EUA oferecem US$ 5 milhões por treinador de terroristas O secretário de Estado Colin Powell divulgou a existência de uma recompensa de US$ 5 milhões por informação que leve à captura de Mustafa Setmariam Nasar, um agente da Al-Qaeda que administrava um campo de treinamento no Afeganistão. Também conhecido como Abu Musab al-Suri, ele instruía terroristas no uso de venenos e produtos químicos, segundo o governo dos EUA. Nasar tem nacionalidade síria e cidadania espanhola.