EUA oferecerão recompensa por rebeldes na Colômbia O Departamento de Estado dos EUA oferecerá uma recompensa de até US$ 5 milhões para obter informações sobre os responsáveis pelo assassinato de um piloto americano na Colômbia e pelo seqüestro de três funcionários contratados do Departamento de Defesa. Um avião Cessna que transportava vários civis americanos, participantes de uma missão antidrogas, fez uma aterrissagem de emergência em fevereiro passado. O aparelho foi cercado por membros das Farc, que mataram o piloto, Thomas Janies, e o sargento do Exército colombiano, Luis Alcides Cruz. Foram seqüestrados Keith Stansell, Thomas Howes e Marc Gonsalves. A porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Batt, confirmou a recompensa e disse que o dinheiro será entregue a quem fornecer informações que conduzam ao processo e à condenação dos responsáveis pelos seqüestros e assassinatos. Batt disse também que o departamento está planejando "uma agressiva campanha publicitária através da Colômbia que inclua como alvos importantes dirigentes das Farc que estejam vinculados a esses crimes".