EUA: Ohio permitirá voto antecipado Funcionários do governo do Estado de Ohio disseram nesta terça-feira que permitirão o voto antecipado nos três dias anteriores à eleição presidencial dos Estados unidos, em 6 de novembro, recuando no plano original após terem perdido uma batalha jurídica na Suprema Corte dos EUA. O tribunal máximo, em uma vitória para o presidente Barack Obama, não quis intervir no caso.