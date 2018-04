EUA ordenam primeira rabina negra Alyssa Stanton, americana nascida de família pentecostal, foi ordenada no sábado a primeira rabina negra dos EUA. Em agosto, ela assumirá uma sinagoga frequentada principalmente por brancos em Greenville, Carolina do Norte. Especialistas traçam um paralelo entre Stanton e a eleição de Barack Obama. "É uma medida do quanto evoluímos como país", disse o historiador Jonathan Sarna.