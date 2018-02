EUA: outra carta enviada para Senado pode conter ricina

Dois funcionários disseram à Associated Press nesta quarta-feira que a carta recebeu o mesmo tratamento que a enviada para o senador Roger Wicker, do Mississippi, e passa por testes. As fontes falaram em condição de anonimato, porque a investigação está em andamento.

A carta enviada para Wicker, que é republicano, foi interceptada na terça-feira nas instalações de correspondências do Senado, nas proximidades de Washington e foi comprovado que continha ricina. A senadora democrata Claire McCaskill disse que há um suspeito no caso, embora ninguém tenha sido indiciado. Não ficou claro para que senador a segunda carta foi enviada. As informações são da Associated Press.