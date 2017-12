EUA pagam compensações a moradores de Najaf Os EUA já pagaram cerca US$ 367,3 mil em compensações e reparações a moradores da cidade sagrada de Najaf desde o fim do sangrento conflito entre tropas e xiitas radicais, em agosto, segundo um comunicado militar. Hoje, na segunda etapa de pagamentos, US$ 200,3 mil foram distribuídos a residentes que foram atingidos no fogo cruzado. De acordo com o comunicado, os pagamentos continuarão até que todos os "casos válidos" sejam atendidos. Os militares não especificaram quantas famílias foram beneficiadas com os pagamentos. Tropas dos EUA e do Iraque lutaram por três semanas com militantes do clérigo xiita Muqtada al-Sadr em Najaf, a 160 quilômetros ao sul de Bagdá. Os conflitos terminaram com um acordo de paz conseguido pelo grão-aiatolá Ali al-Husseini al-Sistani. "Estamos trabalhando duro para demonstrar boa-vontade para com as pessoas de Najaf que tiveram prejuízos durante os conflitos de agosto", afirmou o coronel Anthony Haslam, comandante da 11ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais. "Agora que Najaf está estabilizada e sob controle das forças de segurança iraquianas, estamos trabalhando com o governo local para reconstruir e revitalizar a cidade para seus habitantes".