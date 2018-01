EUA pagam dívida com ONU O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira a liberação de US$ 582 milhões para o pagamento de uma dívida do país com a Organização das Nações Unidas (ONU), como parte de um acordo proposto pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Jesse Helms. A proposta do senador Helms tem como objetivo diminuir a participação dos EUA nos gastos e nas operações patrocinadas pela instituição. De acordo com ela, os Estados Unidos pagarão a dívida total de US$ 926 milhões com a ONU se a organização reduzir sua burocracia e a participação do país em suas missões. O projeto foi aprovado por 99 votos a zero, na primeira votação legislativa do novo Congresso, e agora terá de passar pela Câmara dos Representantes.