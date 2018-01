EUA pagaram US$ 1,66 mi em danos pessoais no Iraque As Forças Armadas dos EUA pagaram mais de US$ 1,66 milhão em danos pessoais a civis iraquianos, informaram autoridades. De acordo com as fontes, que pediram anonimato, 10.055 pedidos de compensação foram apresentados até agora por iraquianos, em conexão com operações militares no país. Do total, 4.731 casos foram aprovados e pagos e 3.851 petições foram negadas. Nenhuma decisão foi anunciada sobre os casos restantes. Geralmente, as indenizações são pagas em casos de ferimentos, mortes e danos em propriedades de não combatentes, vítimas de negligência de soldados.