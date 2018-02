EUA: para Obama, acordo com Irã é oportunidade única O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, definiu o acordo nuclear com o Irã como uma oportunidade única para prevenir a criação de uma bomba atômica e levar segurança ao Oriente Médio. Em entrevista ao The New York Times neste domingo, ele argumentou que os riscos da negociação são muito bem compensados pelos ganhos potenciais ao barrar as aspirações nucleares iranianas. De acordo com Obama, a ideia de que o Irã é uma força irrefreável "simplesmente não é verídica".