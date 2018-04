EUA parabenizam Líbia pelo aniversário da revolução

O secretário de imprensa da Casa Branca, Jay Carney, emitiu um comunicado na sexta-feira dizendo que os revolucionários que lutaram pela liberdade têm a responsabilidade agora de proteger sua liberdade trabalhando junto com o governo para manter a estabilidade, paz e reconciliação.

A Casa Branca também pediu proteção aos direitos dos líbios, dizendo que "isso ajudará a preservar a unidade em torno do propósito que definiu a revolução". O aniversário da revolução ocorre no momento em que as autoridades do governo líbio estão se esforçando para manter a ordem em meio a centenas de milícias armadas e corrupção ampla.