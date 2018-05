EUA passam a usar aviões não-tripulados na Líbia

WASHINGTON - Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 22, o uso de aviões não-tripulados em ataques na Líbia, como parte da operação para ajudar os rebeldes contrários ao líder líbio Muamar Kadafi.

Estes aparelhos têm a capacidade de localizar e destruir pequenos alvos a quilômetros de distância. Os mesmos aviões já foram utilizados em missões americanas no Paquistão e no Afeganistão, para combater militantes islâmicos.

No caso da Líbia, os Estados Unidos consideram os aviões não-tripulados mais eficientes e precisos do que os caças convencionais, já que os combates ocorrem em áreas urbanas povoadas. Os aparelhos já estavam sendo utilizados no país em missões de reconhecimento e monitoramento.

O secretário de Defesa americano, Robert Gates, diz que o presidente Barack Obama autorizou pessoalmente o uso de aviões não-tripulados para realizar ataques.

Especialistas dizem que o uso destas aeronaves nos bombardeios é sinal de um maior envolvimento dos americanos na Líbia, depois de terem entregue o comando das operações à da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

