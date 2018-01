EUA passam controle de Najaf a força multinacional O controle da cidade de Najaf, maior reduto xiita do Iraque, foi transmitido nesta terça-feira para uma força multinacional liderada pela Espanha. Com isso, os Estados Unidos deixam de ter responsabilidade exclusiva pela cidade onde ocorreu o atentado a bomba que deixou ao menos 85 mortos há semanas, entre eles o clérigo xiita Mohammed Baqir al-Hakim. A força liderada pela Espanha é parte da composição militar de 21 países que está presente no Iraque. Para controlar Najaf, os soldados espanhóis terão o auxílio de militares de Honduras e El Salvador. Em 3 de setembro, os EUA passaram aos poloneses o controle de uma área ao sul de Bagdá. Najaf tem o mais sagrado santuário xiita do Iraque. O local foi alvo de disputa entre milícias rivais, que tentaram impor a segurança do santuário e com isso entraram em conflito. Na semana passada, os EUA inauguraram uma força de segurança especialmente treinada para proteger o santuário.