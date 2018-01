EUA passam por modernização no processo eleitoral Dois milhões de eleitores americanos ainda votarão utilizando cédulas de papel nessas eleições. O número corresponde a 1,26% do total de eleitores registrados nos EUA e representa uma queda em relação à disputa presidencial de 2000, quando o presidente George W. Bush foi eleito, em que 2,2 milhões de eleitores, ou 1,46%, preencheram suas escolhas à mão. Os dados apontam para uma tendência de modernização dos equipamentos utilizados no processo eleitoral do país, como mostra um estudo realizado pelo instituto de pesquisa Election Data Services, com sede em Washington. A Lei Eleitoral dos Estados Unidos determina que cada condado do país (3.140 no total) tem autonomia para estabelecer o tipo de equipamento a ser utilizado no processo de votação. Não há eleição federal direta e o Comitê Federal Eleitoral do país (FEC, na sigla em inglês) não tem autoridade para impor equipamentos ou métodos de votação nos Estados, municípios e condados. O sistema predominante na última eleição presidencial, em 2000, foi o do cartão manual, em que o eleitor usa um perfurador de papel para indicar o candidato de sua preferência, utilizado em 31,36% dos condados. A projeção para 2002 é que este porcentual caia para 22,6%. O cartão de perfuração manual, que protagonizou a polêmica da recontagem de votos entre os candidatos George W. Bush e Al Gore em dois condados da Flórida, foi banido pela jurisdição eleitoral do Estado. O segundo sistema mais popular no pleito que elegeu George W. Bush foi o escaneador de fibra ótica, o mesmo das cartelas lotéricas, escolhido por 30,82% dos condados. De acordo com o levantamento, este índice deve aumentar para 31,83% no pleito atual. Votação pela máquina de alavanca, um sistema mais antigo em que o eleitor puxa a alavanca correspondente ao seu candidato, apareceu em 17,43% dos condados em 2000 e deve ser reduzido a 15,45% neste ano. O uso das urnas eletrônicas, que foi de 12,22% dos condados na última eleição, deve crescer para 19,57%, o que abrange 32 milhões de eleitores registrados. Sistemas mistos responderam por 6,71% em 2000 e devem subir para 9,29% neste ano. O estudo do Election Data Services mostrou ainda que mais de 200 condados modificaram seus sistemas nos últimos dois anos.