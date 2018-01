EUA patrocinam o terrorismo, afirma o Iraque A maioria dos países apontados no relatório dos Estados Unidos divulgado ontem como patrocinadores do terror - Sudão, Líbia, Síria, Coréia do Norte e Cuba - reagiu hoje com indignação e acusações aos EUA. O jornal oficial do governo do Iraque, o al-Thawra escreveu que os EUA é o mais ativo patrocinador do terrorismo através de "guerras e genocídios" que tem promovido em todo o mundo. "Em seu relatório anual sobre terrorismo, a administração dos EUA tem ignorado que a própria política americana é o elemento mais ativo contribuindo para o terrorismo mundial", diz o editorial do jornal. "Os livros de história nas escolas dos EUA não mencionam fatos perdidos sobre os sucessivos atos de guerra, conspirações e genocídios contra povos do mundo praticados pelas administrações dos EUA". Segundo um assessor do ministro do Exterior Kamal Kharrazi, Sabah Zanganeh, "o governo do presidente Bush não entende corretamente a situação internacional". "A América, que apóia inquestionavelmente o terrorismo estatal israelense - atos que merecem ser julgados como crimes de guerra - não tem o direito de acusar governos populares de terrorismo". "Acusações irresponsáveis e comportamento provocativo prejudicam a paz e o entendimento mundiais. Tais atos significam que a América perderá oportunidades de melhorar as relações com países-chave do Oriente Médio, como o Irã", acrescentou. Irã - No Irã, rotulado pelos EUA como o mais ativo patrocinador de terrorismo do mundo, a reação foi semelhante. Segundo uma autoridade do Irã, as acusações são "irresponsáveis e comprometem qualquer chance do estabelecimento de laços diplomáticos entre Washington e Teerã" O Departamento de Estado denunciou que o Irã deu ao libanês Hezbollah e a grupos palestinos dinheiro, abrigo, treinamento e armas. E que linhas duras, que controlam o poder no Irã, sabotaram esforços para pôr fim ao apoio. O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, descartou conversações com os EUA, afirmando que "aqueles que continuam falando em conversações ou não sabem o bê-á-bá da política ou são indecorosos. Relações com essa parte (os EUA) são tanto traição como estupidez". Khamenei, falando na estatal rádio de Teerã, não fez referência ao relatório do Departamento de Estado, mas aparentemente referia-se a reformistas leais ao presidente Mohammad Khatami que são a favor do diálogo com Washington. O Irã também negou recentes acusações dos EUA de que Cuba teria fornecido tecnologia para ajudar Teerã a desenvolver armas biológicas. O embaixador iraniano em Havana, Seyed D. Salehi, afirmou na terça-feira que Cuba tem enviado vacinas e tecnologia médica para ajudar o Irã a vacinar crianças contra a hepatite B, segundo um acordo de 1998. Também tem sido fornecida medicina para aids, câncer, ataques cardíacos, problemas circulatórios e doenças do fígado, acrescentou. Líbia - Em Trípoli, o porta-voz do Ministério do Exterior líbio, Hassouna al-Shawish, disse que a nação do norte da África "nunca apoiou o terrorismo. Pelo contrário, é uma de suas proeminentes vítimas, e tem continuamente condenado o terrorismo". A Líbia quer melhorar as relações com os EUA com base no respeito e compatibilidade, disse al-Shawish, e não na "extorsão e arrogância". Sudão - Em Cartum, um assessor do presidente Omar el-Bashir afirmou que o Sudão tem se esforçado para se dissociar do terrorismo, mas a administração Bush não tem dado o crédito. "Apesar da grande cooperação que o Sudão tem mostrado para criar confiança com a América, nosso país ainda está na lista dos patrocinadores de terrorismo", disse Gotbi Mahdi. Síria - O analista político sírio Imad Shuaibi considerou o relatório "um assunto interno americano que não interessa à Síria". Cuba - Em Havana, num editorial de primeira página, o diário do Partido Comunista, Granma, escreveu que a "repetida e arbitrária inclusão de Cuba na lista", assim como declarações linhas duras de Bush, visam a agradar cubanos-americanos e, ao mesmo tempo, indispor outros cidadãos dos EUA contra a ilha caribenha. Coréia do Norte - Não houve reação imediata por parte da Coréia do Norte, acusada de vender armas para terroristas e abrigar o radical Exército Vermelho japonês. Bush também acusa a Coréia do Norte de estar tentando desenvolver armas de destruição em massa.