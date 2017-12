EUA pedem a Israel que colabore com eleições palestinas Os Estados Unidos iniciaram domingo a primeira rodada de negociações diplomáticas no Oriente Médio depois da morte de Yasser Arafat, insistindo com Israel para que colabore com a eleição que escolherá o novo líder palestino. O subsecretário de Estado William Burns é o primeiro diplomata americano a reunir-se com altos funcionários palestinos em vários meses. Israel, por sua vez, acenou com a possibilidade de retirar suas tropas da Cijordânia.