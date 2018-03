EUA pedem à Turquia para ampliar bases militares Os Estados Unidos pediram à Turquia autorização para ampliar seus trabalhos nas bases militares, portos e postos em território turco, inspecionados recentemente para um possível uso das tropas norte-americanas em um ataque contra o Iraque. As informações foram dadas pela retransmissora da CNN na Turquia. Segundo a matéria da TV, os Estados Unidos pediram para que o governo turco responda ao pedido o mais breve possível, e informaram que pretendem ampliar os gastos na região em US$ 300 milhões. Leia sobre o discurso do presidente George W. Bush