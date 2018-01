EUA pedem ajuda do Brasil no Iraque; governo desconhece O departamento de Estado dos Estados Unidos informou hoje que o governo realizou recentemente "uma ampla rodada de consultas com um grande número de países, inclusive o Brasil, sobre envio de tropas ao Iraque". Mas, segundo um porta-voz, "as consultas não tiveram nenhum foco particular no Brasil". O jornal USAToday noticiou hoje que os norte-americanos estariam "cortejando" o Brasil, o Chile e a Argentina para que os países enviem tropas ao Iraque. Em Washington, a embaixada brasileira informou que desconhece o assunto. Em Brasília, as assessorias dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa informaram que não houve contato dos EUA com o Brasil para ações no Iraque.