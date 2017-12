EUA pedem ajuda do Paquistão em caso de ataque ao Afeganistão Os EUA pediram ao Paquistão que feche a sua fronteira com o Afeganistão e que corte a ajuda aos grupos terroristas, disse um alto oficial do governo norte-americano. O apelo coincide com a declaração do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, identificando Osama Bin Laden com o principal suspeito dos ataques terroristas desta semana e com a promessa do presidente do Paquistão de colaborar com os EUA. Bin Laden opera no Afeganistão, com suporte do Taleban que controla grande parte do país.