EUA pedem bloqueio de dinheiro norte-coreano em Macau Os Estados Unidos tomaram mais uma medida na tentativa de fechar as portas para ações internacionais da Coréia do Norte. Desta vez, Washington está pedindo ao minúsculo Banco Delta o congelamento de USS 24 milhões em depósitos norte-coreanos em Macau, com a finalidade de cercear as ações de Pyongyang. O alto comissário das Nações Unidas para negociar assuntos nucleares, Mohamed ElBaradei, disse nesta sexta-feira, 16, que uma disputa pelos fundos para a Coréia do Norte poderia ameaçar esforços internacionais para livrar Pyongyang de suas armas nucleares. Na última quarta-feira, 14, o Departamento de Tesouraria dos Estados Unidos pediu que bancos com laços com o Banco Delta sigam a recomendação de congelar depósitos do governo norte-coreano. O negociador americano para o assunto é o secretário de Estado adjunto dos EUA, Christopher Hill, que está confiante de que a Coréia do Norte vai cumprir suas obrigações e fechar seu principal reator nuclear.