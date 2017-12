EUA pedem doações para reconstruir o Iraque Autoridades americanas e iraquianas pediram bilhões de dólares para reconstruir o Iraque numa reunião de doadores internacionais aberta nesta quinta-feira. A despeito da resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU sobre o futuro do Iraque, o secretário-geral Kofi Annan reconheceu que ainda existem divergências a respeito do controle exercido pelos EUA no país, e que isso poderá deter alguns possíveis doadores. Annan, no entanto, pediu que essas preocupações sejam postas de lado, porque ?no longo p[razo, o desafio de reconstruir o Iraque será de todos nós?. Antes da reunião, Annan e o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, buscaram baixar as expectativas de que Washington conseguiria tudo o que quer - US$ 35,8 bilhões até 2007. Powell reconheceu que ?pode demorar até atingirmos a meta? de mais de US$ 55 bilhões definida pelo Banco Mundial, e que conta com quase US$ 20 bilhões empenhados pelo governo dos EUA.