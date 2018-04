EUA pedem fim da violência no Egito e dizem monitorar a situação no país

WASHINGTON - A secretária de Estado Hillary Rodham Clinton pediu ao governo egípcio para não impedir os protestos pacíficos ou bloquear as comunicações, incluindo redes sociais como o Facebook e o Twitter. Ela disse que as manifestações deram às autoridades egípcias "uma importante oportunidade" para anunciar amplas reformas.

Clinton disse nesta quarta-feira, 26, que os Estados Unidos apoiam os diretos do povo egípcio de liberdade de expressão, assembleia e associação. Ela disse que a administração Obama estava esperançosa de que o governo do Egito irá agir de acordo com as "legítimas aspirações" de seu povo.

No entanto, a Casa Branca não disse se os EUA ainda apoiam o presidente egípcio Hosni Mubarak, alvo dos protestos que tomam o país pedindo o fim de seu governo autoritário.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs disse nesta quarta que o país está monitorando a situação no Egito, um próximo aliado dos EUA. Gibbs se recusou a dizer se Mubarak, há 30 anos no poder, ainda tem o apoio americano.