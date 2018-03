EUA pedem garantias para Israel cumprir acordo de paz A conselheira de Segurança dos EUA, Condoleezza Rice, pediu hoje garantias ao primeiro-ministro israelense Ariel Sharon para aplicar o mapa da paz, enquanto a Autoridade Nacional Palestina anunciava o adiamento do anúncio oficial da trégua de três meses do Hamas e da Jihad Islâmica. Sharon apresentou a Rice os detalhes para a retirada das tropas de Gaza, mantida para esta segunda-feira, e transferência do controle aos serviços de segurança palestinos. Ele prometeu que permitirá aos palestinos reconstruir o aeroporto em Gaza. O líder israelense garantiu ainda que libertará presos palestinos. Rice, que se encontrou sábado com o primeiro-ministro palestino, Abu Mazen, convidado por ela para um encontro com o presidente George W, Bush, afirmou que as conversações foram "muito satisfatórias".