EUA pedem imunidade para forças da ONU Os Estados Unidos solicitaram hoje (19) ao Conselho de Segurança que conceda imunidade a todos os participantes de forças de pacificação das Nações Unidas para que não possam ser enquadrados pelo recém-criado Tribunal Penal Internacional (TPI). Este projeto de resolução dos EUA enfrenta uma forte oposição no conselho de 15 membros da ONU, onde o TPI conta com amplo apoio, inclusive entre os países com poder de veto, como Grã-Bretanha e França. Em abril, o novo tribunal recebeu as ratificações necessárias para o seu funcionamento a partir do próximo dia 1º de julho. A criação do tribunal foi aplaudida por defensores dos direitos humanos e por muitos países, mas recebeu o rechaço dos Estados Unidos. Segundo diplomatas, Washington está ameaçando em retirar suas tropas das missões de paz da ONU caso não seja aprovada uma imunidade ao pessoal. Mais de 700 americanos participam atualmente de operações determinadas pelo Conselho de Segurança, entre elas em Timor Leste, Bósnia e Kosovo. Os EUA temem que seus cidadãos possam ser objetos de processos por motivos políticos por parte do novo tribunal. Opositores do TPI em Washington temem a possibilidade de que outros países utilizem a corte para acusar e julgar soldados americanos por crimes de guerra, abalando, assim, a soberania dos EUA.