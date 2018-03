EUA pedem mais esforço de Pyongang contra programa nuclear

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu neste domingo, 6, um esforço maior da Coréia do Norte para o fim do programa nuclear do país. O regime comunista destruiu recentemente uma torre de refrigeração de um reator atômico em Yongbyon. Em resposta à declaração nuclear norte-coreana, os EUA anunciaram a suspensão de sanções comerciais e a retirada de Pyongyang da lista de países patrocinadores do terrorismo. "Tudo isso são passos positivos, mas são necessários ainda mais passos", disse Bush. O americano ainda garantiu que cada passo dado no processo, em qualquer sentido, será correspondido. Bush e o primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, se reuniram hoje no luxuoso hotel Windsor, no Lago Toya, às vésperas da cúpula anual do Grupo dos Oito (G8, os sete países mais desenvolvidos e a Rússia), que começa amanhã. O Japão teme que as potências ocidentais façam concessões em troca de muito pouco. Tóquio está preocupado também em não parar de pressionar Pyongyang sobre o paradeiro de japoneses seqüestrados nos anos 70. Bush tentou acalmar os temores do Japão e assegurou que, se a Coréia do Norte não colaborar, continuará como um dos mais sancionados do mundo. Sobre os seqüestrados, disse que está consciente que este é um tema delicado neste país, e que garantiu ao primeiro-ministro japonês que o assunto não ficará de lado. Fukuda ressaltou que o assunto dos seqüestrados deve ser resolvido em paralelo à nova fase de negociações sobre o programa nuclear norte-coreano". Aquecimento global Os dois líderes abordaram também assuntos como a mudança climática, que o Japão quer que seja a grande protagonista da cúpula. Tóquio quer conseguir um acordo para a redução de emissões de gases do efeito estufa a médio e longo prazo, mas os EUA exigem a inclusão das grandes economias emergentes, como Índia e China. 'Estamos trabalhando para ver se podemos conseguir uma declaração positiva sobre a mudança climática na cúpula', disse o presidente americano. A maioria dos analistas considera que a cúpula pode ser encerrada com um acordo em termos vagos sobre objetivos a longo prazo, mas descartam que seja alcançado um pacto a respeito de cortes a médio prazo. Ontem, o presidente do Painel de Mudanças Climáticas da ONU, Rajendra Pachauri, afirmou que a humanidade tem apenas sete anos para estabilizar as emissões de gases que causam o efeito estufa Olimpíada O primeiro-ministro japonês aproveitou a entrevista coletiva para confirmar que irá à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 8 de agosto.Bush justificou sua decisão de estar presente também a essa cerimônia. "Seria uma afronta ao povo chinês, e isso tornaria mais difícil poder falar com franqueza com seus líderes". Outros líderes optaram por boicotar o evento em protesto contra a situação dos direitos humanos na China e o rigor de Pequim ao reprimir as manifestações no Tibete em março.