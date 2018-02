EUA pedem para Israel parar com incursões O Departamento de Estado norte-americano divulgou comunicado exortanto Israel a parar com suas incursões militares em áreas palestinas. "As incursões israelenses em áreas controladas pelos palestinos não ajudam, mas complicam a situação e deveriam ser suspensas", diz o comunicado. Hoje, tropas israelenses apoiadas por tanques invadiram a cidade de Belém, na Cisjordânia, e ocuparam dois hotéis, transformados em postos de comando. Fontes palestinas informaram que cinco palestinos foram mortos hoje pelas forças israelenses, dois deles na área de Belém.