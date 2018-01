EUA pedem para que Arafat não seja expulso Os Estados Unidos notificaram Israel de que se opõem à expulsão de Yasser Arafat apesar de considerarem que "ele é parte do problema e não parte da solução". "Achamos que não seria útil expulsá-lo, porque isto iria apenas dar a ele outro palco para atuar", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, enquanto o governo do primeiro-ministro Ariel Sharon ameaçava remover Arafat da Cisjordânia. "O governo israelense sabe muito claramente quais são nossas posições e acho que as entende claramente", disse Boucher. O secretário de Estado Colin Powell e seu porta-voz têm repetidamente se manifestado contra a expulsão do presidente da Autoridade Palestina, enfatizando que a medida tenderia a fortalecê-lo. Enquanto isso, um ex-embaixador americano em Israel propôs que a expulsão de Arafat seja acompanhada por uma série de concessões políticas aos palestinos, como o desmantelamento de assentamentos judaicos na Cisjordânia.