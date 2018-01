EUA pedem perdão para as dívidas do Iraque O subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz, pediu hoje que França, Rússia e Alemanha perdoem as dívidas do Iraque, e acusou os três países - que se opuseram à guerra - de haver provido crédito ao regime de Saddam Hussein. Nesse sentido, disse que a França ?deverá arcar com as conseqüências de seu comportamento?, referindo-se à oposição de Paris a uma invasão do Iraque sancionada pela ONU. A mensagem foi dirigida aos presidentes da França, Jacques Chirac, e da Rússia, Vladimir Putin, e ao chanceler da Alemanha, Garhard Schroeder. ?Esperamos que dediquem um pensamento à enorme dívida acumulada pelos empréstimos dados ao ditator para adquirir armas, construir palácios e desenvolver instrumentos de repressão?, disse Wolfowitz, um dos arquitetos da guerra contra o Iraque, ao falar perante a comissão de defesa do Senado dos EUA. ?Creio que deveriam considerar a possibilidade de abater tudo, ou uma parte, da dívida, de modo que o novo governo do Iraque não tenha nque carregar esse peso. É muito o que (França, Rússia e Alemanha) podem fazer. Chegou a hora de pensar no futuro?, disse Wolfowitz. Rússia e França são credoras de US$ 800 milhões do Iraque, em empréstimos e vendas feitos principalmente nos anos 80. Veja o especial :