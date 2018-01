EUA pedem que Coréia do Norte melhore relações com Japão O negociador americano para a questão nuclear norte-coreana, Christopher Hill, disse nesta segunda-feira, 19, que Pyongyang "deve se esforçar mais para melhorar suas relações" com Tóquio visando a evitar futuras obstruções nas conversas multilaterais. Hill deu a entender que, dos cinco grupos de trabalho formados para a desnuclearização da Coréia do Norte, o que pior está funcionando é o que procura estabelecer laços diplomáticos entre a Coréia do Sul e o Japão. O primeiro encontro entre os dois países deveria ter sido realizado no Vietnã, mas foi suspenso inesperadamente pela delegação norte-coreana em 7 de março. O negociador americano fez o alerta na cerimônia inaugural da sexta rodada do diálogo de seis lados, entre Rússia, China, as duas Coréias, Japão e EUA, na qual todas as partes tentam prosseguir no caminho para o fechamento do reator de Yongbyon em menos de 30 dias.