EUA pedem que FMI empreste dinheiro ao Iraque Os Estados Unidos esperam que o FMI aprove, antes do fim do mês, um programa de ajuda econômica para o Iraque. A medida é apontada como passo importante e necessário para redução da dívida externa iraquiana por parte do chamado Clube de Paris. "Esperamos por uma decisão favorável a Bagdá", disse o subsecretário do Tesouro americano para assuntos internacionais, John Taylor. Ele não quis dar detalhes do plano bem como a revelar eventuais porcentagens da redução da dívida iraquiana. Um assessor de Taylor desmentiu a existência de um acordo que cortaria a dívida de Bagdá pela metade.