EUA pedem que Guiana rastreie terrorista da Al-Qaeda O governo americano pediu à polícia da Guiana que ajude a encontra um terrorista nascido na Arábia Saudita, mas que viveu na América do Sul e tem família no país. Agentes do FBI que oferecem treinamento a policiais guianeses aproveitaram para pedir assistência na busca por Adnan Gulshair El Shukrijumah, disse Dennid Pierce, um adido do FBI na Venezuela. ?Mostramos e distribuímos pôsteres de procura-se e boletins, e pedimos que fiquem de olho para o caso de ele voltar para cá, porque sabemos que está fora há três anos?, disse Pierce. Segundo as autoridades, Shukrijumah já viveu também em Trinidad e na Flórida, e há informações de que foi visto recentemente num cibercafé de Tegucigalpa, Honduras. El Shukrijumah consta de uma lista de sete terroristas procurados, emitida pelos EUA em maio. O governo americano oferece US$ 5 milhões por informação que leve a sua captura.