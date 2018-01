EUA pedem que ONU exija o fim do programa nuclear iraniano A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, agindo de forma coordenada com os aliados europeus, pediu que as Nações Unidas encarem o "desafio" do Irã e exijam que a República Islâmica interrompa seu programa nuclear. Falando numa entrevista coletiva, Rice evitou tentar prever se o Conselho de Segurança buscará punir o governo iraniano. No entanto, ela disse que "é bem claro que todos crêem que um limite muito importante foi ultrapassado". Rice não descreveu outras medidas que poderiam ser tomadas contra o Irã. Mas afirmou que está "muito preocupada" com as operações secretas do país e "seu desafio perigoso a toda a comunidade internacional". "Temos que procurar bastante e descobrir como enviar um recado forte", declarou. Mais cedo, Reúno Unido, França e Alemanha anunciaram que concordavam que a disputa com o Irã deveria ser levada ao Conselho de segurança das Nações Unidas.