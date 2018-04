EUA pedem que Paquistão encerre censura à imprensa e detenções A embaixada dos Estados Unidos em Islamabad informou que estava "gravemente preocupada" com as restrições impostas pelo Paquistão à imprensa do país e com as prisões de advogados, políticos e ativistas de direitos humanos após o presidente decretar estado de emergência no final de semana. "Nós pedimos ao governo do Paquistão que acabe imediatamente com as ordens de prisões e permita que a imprensa leve ao ar suas programações, assegurando que todos os cidadãos possam ter um papel construtivo no caminho de paz em direção às eleições democráticas", disse a embaixada em um comunicado na noite de domingo.