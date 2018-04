EUA pedem que seus cidadãos deixem Costa do Marfim A Embaixada dos Estados Unidos na Costa do Marfim pediu aos norte-americanos que deixem o país em razão do acirramento do impasse político. Os países vizinhos da nação da África Ocidental consideram uma operação militar para forçar a saída do presidente Laurent Gbagbo e a posse de Alassane Ouattara, vencedor do segundo turno da eleição presidencial, realizada em novembro.