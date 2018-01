EUA pedem reformas à AP e cautela a Israel O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu à Autoridade Palestina (AP) que mantenha detidos os extremistas islâmicos e demonstre a seriedade de seu compromisso de combater o terrorismo, depois de ter saudado ontem a detenção de 14 militantes do Hamas. "O presidente considera a prisão dos militantes do Hamas uma prova importante da seriedade do compromisso da Autoridade Palestina de levar à justiça os suspeitos de terrorismo", disse Ari Fleischer, secretário de Imprensa da Casa Branca. O próprio Bush, conversando com um grupo de jornalistas, negou ter "descartado" Yasser Arafat das conversas com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. "Não é verdade e todos os que estavam presentes sabem disso", disse ele, remetendo ao testemunho do secretário de Estado, Colin Powell. O desmentido é uma espécie de golpe contra Sharon, que fez questão de divulgar esta interpretação sobre as conversações na Casa Branca. A nova palavra de ordem do governo norte-americano sobre a AP - e o nascimento de um Estado palestino independente - é "reforma". Washington continua pedindo ao governo palestino "transparência, abertura, democracia e responsabilidade". "A AP deve servir aos interesses de seu povo, garantindo a ele liberdade, instrução, desenvolvimento econômico e esperança no futuro", disse hoje o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher. O governo Bush manteve de lado sobre a notícia de movimentos de tanques de guerra israelenses em direção a Gaza. Ante o pedido do Egito a Powell para que Washington intervenha para impedir uma operação israelense em grande escala na Faixa de Gaza, os porta-vozes reiteraram a posição segundo a qual Israel tem o direito de se defender. Mas Bush pediu a Sharon que o faça tendo em mente uma "idéia de paz". Em Washington, o representante palestino Hasan Abdel Rahman pediu ao governo norte-americano que exerça pressões sobre Sharon para que mostre moderação na resposta ao atentado suicida contra Rishon Letsion, onde morreram 16 civis israelenses. Sobre a situação em Belém, após as dificuldades em encontrar um país para acolher os 13 palestinos entrincheirados na Basílica da Natividade, os Estados Unidos pareciam mais afastados nas últimas horas. "A bola está no campo dos europeus", afirmaram diplomatas do Departamento de Estado sob condição de anonimato. Mas os EUA, acrescentaram as fontes, "não estão completamente afastados" das negociações. Leia o especial