EUA pedem rendição de ex-funcionários de Saddam O comando militar dos EUA no Iraque ordenou aos altos dirigentes do partido Baath que se rendam imediatamente. ?As forças da coalizão ordenam a todos os membros do partido Baath, assim como aos oficiais dos serviços secretos, que se apresentem imediatamente aos responsáveis pela coalizão?, disse Frank em uma ordem pelo rádio. ?A diretriz entra em vigo logo após o anúncio na rádio?.