EUA pedem soldados a Turquia, Paquistão e Coréia do Sul Os Estados Unidos pediram pediram à Turquia, Paquistão e Coréia do Sul para enviar um total de 40 mil soldados ao Iraque. A informação foi passada à Associated Press por funcionários dos três países. Nenhum dos três países respondeu imediatamente ao pedido, mas consideram a proposta. A Turquia quer melhorar suas relações com os Estados Unidos e também tem interesse na estabilidade do vizinho Iraque. Funcoinários do governo dizem que o número considerado pelo país ronda entre 10 mil e 20 mil militares. O Paquistão está em debate a respeito da proposta americana. A coalizão pediu ao país entre 10 mil e 12 mil soldados, disseram funcionários de Islamabad. A Coréia do Sul está estudando o envio daquele que seria seu maior contingente militar desde a Guerra do Vietnã: 320 mil homens.