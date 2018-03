EUA pedem suspensão de julgamento de suposto terrorista O governo dos Estados Unidos pediu a um juiz que suspenda todos os procedimentos no caso de Zacarias Moussaoui, acusado de ter conspirado para os ataques terroristas de 11 de setembro. Um representante do governo, que pediu para se manter anônimo, disse que uma das questões é se Moussaoui, um cidadão francês, deve ou não ter o direito de interrogar Ramzi Binalshibh, indiciado por ser o contato de Moussaoui na Al-Qaeda. O governo americano apela de uma ordem do juiz distrital Leonie Brinkema, sobre Binalshibh. O Departamento de Justiça diz que quer manter o caso na esfera criminal, mas que a decisão de Brinkema poderia levar o caso para as cortes militares. A administração federal tem receio de dar a Moussaoui acesso a Binalshibh, porque não quer vê-lo revelar certas informações num julgamento público.